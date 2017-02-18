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Бизнес и законодательство 18.02.2017 12:16

Министр экономического развития Италии совершит визит в Азербайджан на следующей неделе

Министр экономического развития Италии Карло Календа совершит 23 февраля визит в Азербайджан, сообщает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

«В рамках визита К.Календы в Азербайджан в Баку состоится азербайджано-итальянский бизнес-форум»,- отмечается в сообщении.

В работе бизнес-форума примут участие представители более 15 итальянских компаний.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az