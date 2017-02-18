Министр экономического развития Италии совершит визит в Азербайджан на следующей неделе

Министр экономического развития Италии Карло Календа совершит 23 февраля визит в Азербайджан, сообщает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

«В рамках визита К.Календы в Азербайджан в Баку состоится азербайджано-итальянский бизнес-форум»,- отмечается в сообщении.

В работе бизнес-форума примут участие представители более 15 итальянских компаний.

Ф.Исазаде