Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8522 RUR   0.0301 GBR   2.1704 TRY   0.4728

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.36 Brent   55.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 20 Фев 21 Фев

Дальнее зарубежье 18.02.2017 13:38

Несмотря на окончание "холодной войны", отношения с Россией не такие, какими они должны быть - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в субботу, что несмотря на то, что "холодная война" осталась в прошлом, отношения с Россией в настоящее время не такие, каким они должны быть.

"Отношения с Россией не такие, каким они должны быть", - заявила она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ФРГ, КАНЦЛЕР, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Ситуация с иммигрантами в Германии значительно улучшилась по сравнению с прошлым годом, считает Меркель Меркель пригрозила депортациями в связи с нападениями на женщин на Новый год в Кельне "Бильд" прочит Меркель Нобелевскую премию мира Обеспечение принципов гражданских прав в ЕС зависит от урегулирования проблемы беженцев - Меркель Меркель прибудет в Москву 10 мая, сообщают в Берлине Поддержание хороших отношений с Россией отвечает интересам Германии и ЕС - Меркель

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az