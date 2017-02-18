Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в субботу, что несмотря на то, что "холодная война" осталась в прошлом, отношения с Россией в настоящее время не такие, каким они должны быть.

"Отношения с Россией не такие, каким они должны быть", - заявила она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.