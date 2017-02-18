Академия наук Белоруссии инициирует создание кластера космической отрасли

Кластер по космической отрасли будет создан в Белоруссии, сообщили в пресс-службе Национальной академии наук (НАН) со ссылкой на слова председателя президиума, руководителя Агентства по космическим исследованиям НАН Владимира Гусакова.

"Сегодня в стране надо формировать кластер по космической отрасли во главе с Агентством по космическим исследованиям, предприятием "Геоинформационные системы" и Объединенным институтом проблем информатики Академии наук", - сказал В.Гусаков в НАН на совещании по вопросам космической деятельности.

По его словам, в кластер должны войти не только организации НАН Белоруссии, но и предприятия, высшие учебные заведения страны, где ведутся исследования по данной тематике - БГУ, БГУИР и другие. "НАН Беларуси должна стать площадкой для объединения интеллекта", - подчеркнул В.Гусаков.

По информации пресс-службы, на совещании была заслушана информация о создании и развитии многоуровневой Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли. Обсуждены также вопросы выполнения программ Союзного государства по космической тематике "Мониторинг - СГ" и "Технология - СГ", подготовки к проведению в 2017 году VII Белорусского космического конгресса.

"Особое внимание было уделено вопросам создания и запуска нового Белорусского космического аппарата (БКА), включая необходимую модернизацию наземной инфраструктуры", - добавили в НАН.