Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет о необходимости продолжения работы так называемого "нормандского формата" для достижения долгосрочного прекращения огня в Донбассе.

"К сожалению, не все пункты Минских договоренностей выполнены, но работа идет, и мы должны продолжить эту работу. Мы должны добиться долгосрочного прекращения огня", - заявила она в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Она подчеркнула, что необходимо соблюдать Минские договоренности, и что именно они остаются основой на пути к разрешению конфликта на Украине.

А.Меркель напомнила, что в субботу в Мюнхене состоятся переговоры глав МИД в "нормандском формате".

"После аннексии Крыма и военных действий на востоке Украины, НАТО играет важную роль. Почему же действия в Украине приводят нас к затруднению и озабоченности? Здесь нарушается принцип территориальной целостности государства, он был нарушен", - сказала канцлер.

Она отметила, что в связи с этим нужно решительно действовать и при этом сохранить европейский порядок.