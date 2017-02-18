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Дальнее зарубежье 18.02.2017 14:25

Меркель призвала продолжить работу "нормандского формата" для долгосрочного прекращения огня в Донбассе

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет о необходимости продолжения работы так называемого "нормандского формата" для достижения долгосрочного прекращения огня в Донбассе.

"К сожалению, не все пункты Минских договоренностей выполнены, но работа идет, и мы должны продолжить эту работу. Мы должны добиться долгосрочного прекращения огня", - заявила она в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Она подчеркнула, что необходимо соблюдать Минские договоренности, и что именно они остаются основой на пути к разрешению конфликта на Украине.

А.Меркель напомнила, что в субботу в Мюнхене состоятся переговоры глав МИД в "нормандском формате".

"После аннексии Крыма и военных действий на востоке Украины, НАТО играет важную роль. Почему же действия в Украине приводят нас к затруднению и озабоченности? Здесь нарушается принцип территориальной целостности государства, он был нарушен", - сказала канцлер.

Она отметила, что в связи с этим нужно решительно действовать и при этом сохранить европейский порядок.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ДОНБАСС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az