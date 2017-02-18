Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет о необходимости продолжения работы так называемого "нормандского формата" для достижения долгосрочного прекращения огня в Донбассе.
"К сожалению, не все пункты Минских договоренностей выполнены, но работа идет, и мы должны продолжить эту работу. Мы должны добиться долгосрочного прекращения огня", - заявила она в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.
Она подчеркнула, что необходимо соблюдать Минские договоренности, и что именно они остаются основой на пути к разрешению конфликта на Украине.
А.Меркель напомнила, что в субботу в Мюнхене состоятся переговоры глав МИД в "нормандском формате".
"После аннексии Крыма и военных действий на востоке Украины, НАТО играет важную роль. Почему же действия в Украине приводят нас к затруднению и озабоченности? Здесь нарушается принцип территориальной целостности государства, он был нарушен", - сказала канцлер.
Она отметила, что в связи с этим нужно решительно действовать и при этом сохранить европейский порядок.
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