МИД Афганистана выразило протест Пакистану в связи с ракетным обстрелом афганской провинции

МИД Афганистана вызвал посла Пакистана в Кабуле Абрара Хуссейна, чтобы выразить протест в связи с действиями соседнего государства, в частности, в связи с ракетным обстрелом афганской территории с приграничных районов Пакистана, сообщает в субботу телеканал "1TV Afghanistan".

Ранее афганские СМИ со ссылкой на губернатора приграничной с Пакистаном афганской провинции Нангархар Голаба Мангадла сообщили, что в течение четверга и пятницы с пакистанской территории по уезду Лалпур этой провинции было выпущено более 200 ракет.

По данным губернатора, ракетный обстрел привел к ранению двух местных жителей, сотни семей были вынуждены покинуть свои дома. Согласно другому сообщению афганских СМИ, в результате разрыва ракеты в соседней афганской провинции Кунар погибли женщина и ее 15 летний сын.

В четверг и пятницу власти Пакистана закрыли сразу два контрольно-пропускных пункта на границе с Афганистаном: Турхам и Спинбулдак. Решение о закрытии пограничных переходов пакистанские власти объяснили мерами безопасности после теракта в суфийском храме в городе Сехван-Шариф провинции Синд.

В результате теракта в четверг в южной провинции Пакистана Синд погибли не менее 72 человек, 250 получили ранения.

Ответственность за нападение на себя взяли террористические группировки "Джамаат-уль-Ахрар", филиал "Талибан" (движение Талибан признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России), и "Исламское Государство" (ИГ, запрещена в РФ). Однако власти Пакистана заявляют, что теракт осуществлен при поддержке террористов, спланировавших нападение с территории Афганистана.