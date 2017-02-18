Меркель призвала улучшать отношения с Россией как с соседом ЕС, несмотря на имеющиеся разногласия

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что несмотря на существующие разногласия с Россией, важно помнить, что это сосед ЕС, и отношения необходимо улучшать.

"Нам необходимы более хорошие отношения с Россией", - заявила она, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она добавила, что у Запада и РФ есть общие интересы в борьбе с терроризмом.

"Полагаю, что именно (в этом вопросе - ИФ) у нас есть общие интересы, и мы можем сотрудничать", - отметила А.Меркель.