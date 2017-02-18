Меркель констатировала рост роли НАТО после присоединения Крыма к России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в субботу, что роль НАТО в контексте европейской безопасности выросла после присоединения Россией Крыма.

"Аннексия Россией Крыма сделала критически важной роль НАТО для европейской безопасности", - заявила она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.