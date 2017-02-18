Крупнейшая в Грузии Ингури ГЭС будет остановлена в полночь для профилактики

Ингури ГЭС, самая крупная в Грузии гидроэлектростанция, на долю которой приходится значительная часть поставок электроэнергии в стране, а также Абхазии, будет остановлена в полночь субботы для осмотра ее деривационного (водоотводного) тоннеля, сообщил в субботу "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Ингури ГЭС" Леван Мебония.

"Электростанция будет остановлена, предположительно, максимум на две недели. За это время планируется изучить состояние тоннеля, чтобы подготовить соответствующий план ремонтных работ, которые предусматривается провести в 2018 году", - сказал Л.Мебония.

При этом он отметил, что, согласно договоренности с абхазской стороной, в период остановки ГЭС энергоснабжение Абхазии будет осуществляться поставками электроэнергии как из Грузии, так и из России.

Ранее предполагалось, что в 2017 году ГЭС будет остановлена на 3-4 недели, а в 2018 году - на 4 месяца для осуществления ремонтных работ.

Решение остановить Ингури ГЭС зимой связано с тем, что в этот период уровень воды в водохранилище снижается до критической отметки и объем вырабатываемой ГЭС электроэнергии невелик. При этом основная проблема возникает с энергоснабжением Абхазии, которая полностью зависит от этой электростанции.

Грузинская и абхазская стороны договорились, что в период остановки работы ГЭС и до начала паводка, предположительно, до 15 марта, как и в прошлом году, дефицит электроэнергии в Абхазии будет покрываться ее поставками из России в объеме до 200 млн кВт.ч.

В рамках четвертого этапа реконструкции Ингури ГЭС, который запланирован на 2018 год, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и инвестиционный фонд программы соседства ЕС (NIF) планируют выделить Грузии в виде кредита и гранта 33 млн евро.

Ингури ГЭС, установленная мощность которой составляет 1,3 тыс. МВт, была введена в эксплуатацию в 1978 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище на территории, контролируемой Грузией.

В вопросах функционирования объектов Ингурской ГЭС грузинская и абхазская стороны действуют согласованно. В 1992 году между грузинской и абхазской сторонами была достигнута договоренность о распределении выработки электроэнергии с Ингури ГЭС в пропорции 60% Грузии и 40% Абхазии, которая действует по сей день.