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Регион 18.02.2017 15:26

Белоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефти - NIOC

Белоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефти, сообщает National Iranian Oil Company (NIOC).

"Беларусь приобрела 600 тыс. баррелей иранской легкой и тяжелой сырой нефти у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) для отгрузки в феврале", - говорится в пресс-релизе компании.

Там отметили, что это первая покупка иранской нефти республикой после отмены международных санкций против Тегерана в прошлом году.

В концерне "Белнефтехим" данную информацию не подтверждают, однако подчеркивают, что "концерн занимается выполнением поручения главы государства по диверсификации поставок нефти".

Как сообщалось, из-за расхождений в подходах к определению цены российского газа между Россией и Беларусью возник конфликт неплатежей. Россия в ответ сократила поставки нефти в Беларусь из-за чего объем переработки нефти белорусскими нефтеперерабатывающими заводами в 2016 году сократился почти на 20% до 18,6 млн тонн нефти.

В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для замещения российской нефти республика ищет в других странах нефть для переработки на своих нефтеперерабатывающих предприятиях. "В Венесуэлу едем добывать нефть, сейчас в Канаду поедем, в Иране договариваемся", - сказал тогда А.Лукашенко.

"Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Но свобода, независимость - это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами. ...Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают", - заявил белорусский президент 3 февраля в ходе пресс-конференции.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ИРАН, НЕФТЬ, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az