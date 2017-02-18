Белоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефти - NIOC

Белоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефти, сообщает National Iranian Oil Company (NIOC).
"Беларусь приобрела 600 тыс. баррелей иранской легкой и тяжелой сырой нефти у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) для отгрузки в феврале", - говорится в пресс-релизе компании.
Там отметили, что это первая покупка иранской нефти республикой после отмены международных санкций против Тегерана в прошлом году.
В концерне "Белнефтехим" данную информацию не подтверждают, однако подчеркивают, что "концерн занимается выполнением поручения главы государства по диверсификации поставок нефти".
Как сообщалось, из-за расхождений в подходах к определению цены российского газа между Россией и Беларусью возник конфликт неплатежей. Россия в ответ сократила поставки нефти в Беларусь из-за чего объем переработки нефти белорусскими нефтеперерабатывающими заводами в 2016 году сократился почти на 20% до 18,6 млн тонн нефти.
В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для замещения российской нефти республика ищет в других странах нефть для переработки на своих нефтеперерабатывающих предприятиях. "В Венесуэлу едем добывать нефть, сейчас в Канаду поедем, в Иране договариваемся", - сказал тогда А.Лукашенко.
"Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Но свобода, независимость - это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами. ...Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают", - заявил белорусский президент 3 февраля в ходе пресс-конференции.
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