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СНГ 18.02.2017 16:26

Лавров отметил роль МАГАТЭ в иранской ядерной сделке

Россия считает очень полезным сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и отмечает роль этой организации в выполнении договоренностей по иранской ядерной программе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем МАГАТЭ Юкио Амано "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

"Рад возможности обсудить сотрудничество России с МАГАТЭ. Мы считаем это сотрудничество очень полезным", - сказал С.Лавров.

"Хотел бы сегодня поднять некоторые конкретные вопросы, подчеркнуть роль, которую играет МАГАТЭ не только в выполнении обычных обязанностей согласно уставным документам, но и в реализации договоренностей по иранской ядерной программе", - добавил глава МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, МАГАТЭ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az