Лавров отметил роль МАГАТЭ в иранской ядерной сделке

Россия считает очень полезным сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и отмечает роль этой организации в выполнении договоренностей по иранской ядерной программе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем МАГАТЭ Юкио Амано "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

"Рад возможности обсудить сотрудничество России с МАГАТЭ. Мы считаем это сотрудничество очень полезным", - сказал С.Лавров. "Хотел бы сегодня поднять некоторые конкретные вопросы, подчеркнуть роль, которую играет МАГАТЭ не только в выполнении обычных обязанностей согласно уставным документам, но и в реализации договоренностей по иранской ядерной программе", - добавил глава МИД РФ.