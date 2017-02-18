Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8522 RUR   0.0301 GBR   2.1704 TRY   0.4728

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.36 Brent   55.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 20 Фев 21 Фев

Регион 18.02.2017 15:04

Глава МИД Азербайджана вновь собирается с визитом в Москву

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин обсудил с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль оглы подготовку официального визита главы МИД республики Эльмара Мамедъярова в Россию.

"В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ход подготовки предстоящего официального визита в Россию министра иностранных дел Азербайджана Э.Мамедъярова. Обсуждались также планируемые совместные мероприятия, посвященные 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отмечается 4 апреля", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Последний раз Э.Мамедъяров посещал Москву с визитом 24 января. Тогда, по данным МИД РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с ним вопросы нагорно-карабахского регулирования.

"Министры обменялись мнениями по проблематике нагорно-карабахского урегулирования, включая темы, обсуждавшиеся в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Кроме того, были рассмотрены вопросы двусторонней и международной повестки дня и программа предстоящих двусторонних мероприятий на различных уровнях, отмечали в министерстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ВИЗИТ


Похожие новости


AZALJET с 15 марта начнет полеты из Москвы в Гянджу и Габалу Баку и Москва обсудили перспективы военно-технического сотрудничества – Минобороны Азербайджана Герасимов поблагодарил руководство Азербайджана за организацию встречи с Данфордом, заявляют в Баку Начальник Генштаба РФ обсудил в Баку вопросы военного сотрудничества Баку и Москва в первом полугодии проведут обсуждения по демаркации госграницы - замглавы МИД Азербайжана Президент Алиев утвердил новый состав госкомиссии Азербайджана по демаркации госграницы с Россией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az