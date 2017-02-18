Глава МИД Азербайджана вновь собирается с визитом в Москву

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин обсудил с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль оглы подготовку официального визита главы МИД республики Эльмара Мамедъярова в Россию.

"В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ход подготовки предстоящего официального визита в Россию министра иностранных дел Азербайджана Э.Мамедъярова. Обсуждались также планируемые совместные мероприятия, посвященные 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отмечается 4 апреля", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Последний раз Э.Мамедъяров посещал Москву с визитом 24 января. Тогда, по данным МИД РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с ним вопросы нагорно-карабахского регулирования.

"Министры обменялись мнениями по проблематике нагорно-карабахского урегулирования, включая темы, обсуждавшиеся в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Кроме того, были рассмотрены вопросы двусторонней и международной повестки дня и программа предстоящих двусторонних мероприятий на различных уровнях, отмечали в министерстве.