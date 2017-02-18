Лавров заявил об отсутствии доказательств причастности России к кибератакам за рубежом

Москва не видела ни одного доказательства того, что российская стороны была бы причастна к кибератакам в Германии, Франции и Италии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ни одного факта я не видел относительно того, что мы пытались взламывать какие-то сайты демократической партии (в США), ни относительно того, что мы делали якобы во Франции, Германии, Италии", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
С.Лавров напомнил о доказанных случаях вмешательства Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в выборы во Франции в 2012 году, и попросил предъявить доказательства российской стороне, если обвинения в ее адрес в кибершпионаже и влиянии на выборы в этой стране продолжаются.
"Когда мой добрый товарищ Жан-Марк Эро уже после распространения информации о выборах 2012 года и подозрениях о том, что ЦРУ в эти выборы вмешивалась, но там были не только подозрения, но и конкретные факты, выступает в парламенте и говорит, что мы будем против кибершпионажа как со стороны России, так и со стороны других стран. Скромность, конечно, украшает человека, но в данном случае я скажу: предъявите нам факты", - отметил министр.
С.Лавров подчеркнул, что "Россия была первой страной, которая много лет назад инициировала в ООН работу по согласованию позиций в сфере международной информационной безопасности или кибербезопасности". "Очень долго наши западные партнеры от этого уклонялись. Около года назад мы приняли резолюцию консенсусом", - подчеркнул он.
Великобритания заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном- британский госминистр
Азербайджан обеспокоен противоречащей мандату ОБСЕ деятельностью Ереванского офиса организации, заявляют в Баку
Референдум по статусу Карабаха возможен только после освобождения районов вокруг него – Алиев
Министр экономического развития Италии совершит визит в Азербайджан на следующей неделе
Азербайджан и Kaspersky Lab намерены углубить сотрудничество в сфере кибербезопасности
Алиев: Азербайджан надежный поставщик нефти и газа на мировые рынки
Пограничники Азербайджана обнаружили в Каспийском море в миле от Баку тело мужчины 45-50 лет
В Азербайджане в 2016 году совершено более 13,5 тыс. экономических преступлений - Госкомстат
В Баку презентована книга академика Самедзаде: «Нефть Баку, ключ к победе. Славное прошлое, яркое будущее. 1941-1945»
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллинну в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Русисты из Баку приняли участие в вебинаре по русскому языку
В Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству русского поэта и писателя Николая Некрасова. Фоторепортаж
В Баку прошел лекторий о творчестве русского художника Григория Гагарина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Россия и Грузия могут открыть транспортные коридоры в Армению через Абхазию и Южную Осетию
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии