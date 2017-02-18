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СНГ 18.02.2017 17:40

Лавров заявил об отсутствии доказательств причастности России к кибератакам за рубежом

Москва не видела ни одного доказательства того, что российская стороны была бы причастна к кибератакам в Германии, Франции и Италии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ни одного факта я не видел относительно того, что мы пытались взламывать какие-то сайты демократической партии (в США), ни относительно того, что мы делали якобы во Франции, Германии, Италии", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

С.Лавров напомнил о доказанных случаях вмешательства Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в выборы во Франции в 2012 году, и попросил предъявить доказательства российской стороне, если обвинения в ее адрес в кибершпионаже и влиянии на выборы в этой стране продолжаются.

"Когда мой добрый товарищ Жан-Марк Эро уже после распространения информации о выборах 2012 года и подозрениях о том, что ЦРУ в эти выборы вмешивалась, но там были не только подозрения, но и конкретные факты, выступает в парламенте и говорит, что мы будем против кибершпионажа как со стороны России, так и со стороны других стран. Скромность, конечно, украшает человека, но в данном случае я скажу: предъявите нам факты", - отметил министр.

С.Лавров подчеркнул, что "Россия была первой страной, которая много лет назад инициировала в ООН работу по согласованию позиций в сфере международной информационной безопасности или кибербезопасности". "Очень долго наши западные партнеры от этого уклонялись. Около года назад мы приняли резолюцию консенсусом", - подчеркнул он.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, КИБЕРАТАКИ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az