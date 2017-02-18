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СНГ 18.02.2017 18:29

В Узбекистане вводятся научные степени PhD и DSc

Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с 1 июля в стране вводится двухуровневая система послевузовского образования, сообщили в субботу "Интерфаксу" в информационной службе Высшей аттестационной комиссии.

Там напомнили, что с 1 января 2013 года в Узбекистане действует одноступенчатая система послевузовского образования, предусматривающая присуждение ученой степени доктора наук.

В соответствии с указом, новая система будет включать в себя базовую докторантуру (с защитой диссертации и присуждением ученой степени доктора философии - PhD в соответствующей отрасли науки) и докторантуру (с защитой диссертации и присуждением ученой степени доктора наук - Doctor of Science, DSc).

Согласно принятому документу, степень PhD присуждается лицам, имеющим степень магистра или высшее образование (по программам специальности), либо завершившим клиническую ординатуру (для медицинских наук), и защитившим диссертацию. Степень DSc присуждается лицам, имеющим ученую степень кандидата наук или PhD или другие приравненные к ним ученые степени, полученные в зарубежных государствах, и защитившим диссертацию.

В базовую докторантуру принимаются лица, имеющие степень магистра или высшее образование, либо завершившие клиническую ординатуру, а в докторантуру - лица со степенью кандидата наук или PhD или другими приравненными к ним степенями, полученными за рубежом, говорится в тексте указа.

Действующие научные советы по присуждению ученой степени доктора наук прекращают прием диссертаций на защиту по одноступенчатой системе послевузовского образования.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, УЧЕНЫЕ, СТЕПЕНИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az