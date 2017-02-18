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Дальнее зарубежье 18.02.2017 18:04

В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд, один человек погиб, более 20 ранены

Пассажирский поезд, осуществлявший сообщение между фламандскими городами Лёвен и Де Панне в Бельгии, сошел с рельсов.

Официальный представитель Национального общества железных дорог Бельгии Тьерри Ней сообщил бельгийским СМИ о двух десятках раненных в этой аварии.

Поезд сошел с рельсов при выезде с вокзала Лёвена. СМИ сообщают, что причины железнодорожного инцидента еще предстоит расследовать.

Движение поездов близ Лёвена приостановлено.

С примерно сотней пассажиров на борту поезд тронулся в Лёвене, вскоре сошел с рельсов и перевернулся на бок поблизости от вокзала, уточнил бельгийский железнодорожный оператор "Infrabel".

Бургомистр Лёвена Луи Тоббак сообщил позднее об одном погибшем во время аварии.

"Прокуратура прибывает сейчас на место для юридической процедуры. Жертва происшествия не находилась в поезде", - приводят СМИ слова Л.Тоббака.

По уточненным данным, два пассажира получили серьезные ранения, еще 23 - легкие. 14 пострадавших доставили в лёвенские больницы.

Пассажирский поезд, осуществлявший сообщение между фламандскими городами Лёвен и Де Панне в Бельгии, сошел с рельсов.

Официальный представитель Национального общества железных дорог Бельгии Тьерри Ней сообщил бельгийским СМИ о двух десятках раненных в этой аварии.

Поезд сошел с рельсов при выезде с вокзала Лёвена. СМИ сообщают, что причины железнодорожного инцидента еще предстоит расследовать.

Движение поездов близ Лёвена приостановлено.

Ранее в субботу местная радиостанция RTL сообщила, ссылаясь на слова представителя бельгийской железнодорожной компании SNCB, что "поезд сошел с рельсов и перевернулся на бок, выезжая с вокзала в Левене".

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПОЕЗД, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az