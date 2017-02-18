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Карабахский конфликт 18.02.2017 18:26

Референдум по статусу Карабаха возможен только после освобождения районов вокруг него – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем рассказал об условиях урегулирования карабахского конфликта, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев и А.Гутерреш провели встречу «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

«И.Алиев рассказал об условиях урегулирования: сначала освобождаются семь районов вокруг Нагорного Карабаха, местное население (беженцы и вынужденные переселенцы) возвращается в свои дома, в регионе размещаются миротворческие силы. Только после этого возможно провести референдум по статусу Нагорного Карабаха»,- отмечается в информации.

Глава государства подчеркнул, что запланированный на 20 февраля «референдум по изменениям в конституцию» самопровозглашенной «Нагорно-Карабахской республики» является незаконным и ряд международных организаций выразили по этому поводу свой протест.

«И.Алиев также подчеркнул, что Армения в последнее неохотно участвует в переговорном процессе и нарушает достигнутые определенные договоренности в урегулировании конфликта. Это еще раз доказывает, что армянская сторона не заинтересована в урегулировании конфликта»,- отмечается в информации.

Глава государства подчеркнул важность вмешательства ООН и генсека А.Гутерреша в сложившуюся ситуацию, и дать толчок ускорению процесса урегулирования.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, ГУТЕРРЕШ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az