Референдум по статусу Карабаха возможен только после освобождения районов вокруг него – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем рассказал об условиях урегулирования карабахского конфликта, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев и А.Гутерреш провели встречу «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.
«И.Алиев рассказал об условиях урегулирования: сначала освобождаются семь районов вокруг Нагорного Карабаха, местное население (беженцы и вынужденные переселенцы) возвращается в свои дома, в регионе размещаются миротворческие силы. Только после этого возможно провести референдум по статусу Нагорного Карабаха»,- отмечается в информации.
Глава государства подчеркнул, что запланированный на 20 февраля «референдум по изменениям в конституцию» самопровозглашенной «Нагорно-Карабахской республики» является незаконным и ряд международных организаций выразили по этому поводу свой протест.
«И.Алиев также подчеркнул, что Армения в последнее неохотно участвует в переговорном процессе и нарушает достигнутые определенные договоренности в урегулировании конфликта. Это еще раз доказывает, что армянская сторона не заинтересована в урегулировании конфликта»,- отмечается в информации.
Глава государства подчеркнул важность вмешательства ООН и генсека А.Гутерреша в сложившуюся ситуацию, и дать толчок ускорению процесса урегулирования.
Ф.Исазаде
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