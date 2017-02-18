Глава МИД Нидерландов надеется на положительное голосование в парламенте по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс на встрече с украинским коллегой Павлом Климкиным заверил его в твердом намерении правительства Нидерландов завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и выразил надежду, что парламент поддержит соответствующее решение.

"Руководитель внешнеполитического ведомства Нидерландов заверил в твердой настроенности нидерландского правительства завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и выразил надежду на положительное голосование в парламенте", - говорится в сообщении пресс-службы МИД в субботу.

П.Климкин и Б.Кундерс в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности обсудили пути урегулирования ситуации на Донбассе. Отмечается, что глава МИД Нидерландов заверил в неизменности дальнейшей поддержки Украины со стороны Нидерландов.