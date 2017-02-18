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Дальнее зарубежье 18.02.2017 18:52

Глава МИД Нидерландов надеется на положительное голосование в парламенте по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс на встрече с украинским коллегой Павлом Климкиным заверил его в твердом намерении правительства Нидерландов завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и выразил надежду, что парламент поддержит соответствующее решение.

"Руководитель внешнеполитического ведомства Нидерландов заверил в твердой настроенности нидерландского правительства завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и выразил надежду на положительное голосование в парламенте", - говорится в сообщении пресс-службы МИД в субботу.

П.Климкин и Б.Кундерс в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности обсудили пути урегулирования ситуации на Донбассе. Отмечается, что глава МИД Нидерландов заверил в неизменности дальнейшей поддержки Украины со стороны Нидерландов.

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Тэги: УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, АССОЦИАЦИЯ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az