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Дальнее зарубежье 18.02.2017 19:21

Президент Трамп пообещал избавить Белый дом от доставшегося ему в наследство хаоса

Президент США Дональд Трамп обещает разобраться с полученным от предыдущей администрации беспорядком.

"Не верьте основному потоку фейковых СМИ. Белый дом работает очень хорошо. Я унаследовал хаос, и я в процессе того, чтобы привести все это в порядок", - написал он в своем "Твиттере".

Накануне Financial Times сообщила, что вице-адмирал в отставке Роберт Гарвард отклонил предложение Д.Трампа занять пост его советника по национальной безопасности после отставки Майкла Флинна. "Он не хотел получать эту должность, потому что ему кажется, что Белый дом в хаосе", - сообщил телеканалу CNN друг Р.Гарварда.

В свою очередь Д.Трамп в субботу назвал ряд СМИ, включая газету "Нью-Йорк таймс" и телеканалы NBC, ABC, CBS и CNN, "врагами американского народа".

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ХАОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az