Грузия предоставит МУС все необходимые для расследования войны в Южной Осетии материалы - премьер

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда обсудили в субботу на встрече в Мюнхене вопросы, связанные с ходом расследования возможных военных преступлений, совершенных в период августовской войны в Южной Осетии 2008 года.

Как сообщает пресс-служба главы грузинского правительства, Г.Квирикашвили в очередной раз подтвердил желание грузинской стороны сотрудничать с МУС и готовность предоставить следствию все необходимые для расследования материалы.

"Важно, чтобы направленные против человечности и другие преступления, в данном случае, этническая чистка грузин, а также убийства грузинских военных в плену, не остались бы безнаказанными", - заявил премьер.

По его словам, "следствие может рассчитывать на полное сотрудничество с грузинской стороны".

"Фату Бенсуда выразила благодарность грузинской стороне за максимальную открытость и активное сотрудничество со следствием. Прокурор еще раз отметила, что несмотря на то, что МУС не получил от России ответа по вопросу сотрудничества, расследование продолжится в обычном режиме", - сообщает пресс-служба.

Накануне Ф.Бенсуда заявила в Мюнхене грузинским журналистам, что даже если Россия не будет сотрудничать с Гаагой, расследование не прекратится.

27 января 2016 года МУС объявил, что разрешил прокуратуре начать расследование преступлений, которые могли быть совершены во время этого конфликта в Южной Осетии и близ нее с 1 июля по 10 октября 2008 года. В суде пришли к выводу, что есть "разумные основания предположить, что в ситуации, связанной с Грузией, были совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС".

Прокурор МУС Ф.Бенсуда заявила, что в августе 2008 года на территории Южной Осетии происходили нападения на миротворцев с различных сторон конфликта.

28 января 2016 года глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство представило в МУС материалы этого уголовного дела, которые суд запросил у России в октябре прошлого года.

29 января 2016 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия в будущем может пересмотреть свое отношение к Международному уголовному суду, поскольку разочарована его решением начать расследование в отношении югоосетин и российских военнослужащих.

М.Захарова отметила, что РФ "передала МУС более 30 томов российского уголовного дела в подтверждение преступлений режима Саакашвили (Михаил Саакашвили, президент Грузии на тот момент - ИФ) в отношении югоосетинского населения и российских миротворцев".