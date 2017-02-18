Азербайджан обеспокоен противоречащей мандату ОБСЕ деятельностью Ереванского офиса организации, заявляют в Баку

Баку. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН – Баку обеспокоен противоречащей мандату ОБСЕ деятельностью Ереванского офиса организации, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
Э.Мамедъяров провел «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности встречу с министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем и генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером в субботу.
«На встрече обсуждались вопросы, связанные с деятельностью Ереванского офиса ОБСЕ. Э.Мамедъяров еще раз довел до внимания собеседников, что Азербайджан обеспокоен противоречащей мандату ОБСЕ деятельностью Ереванского офиса организации, и позицию Азербайджана по этому вопросу»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Отмечается, что в ходе встречи собеседники обсудили повестку ОБСЕ и приоритеты Австрии как действующего председателя организации.
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Ф.Исазаде
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