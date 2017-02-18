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Внешняя политика 18.02.2017 19:24

Азербайджан обеспокоен противоречащей мандату ОБСЕ деятельностью Ереванского офиса организации, заявляют в Баку

Баку. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН – Баку обеспокоен противоречащей мандату ОБСЕ деятельностью Ереванского офиса организации, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров провел «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности встречу с министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем и генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером в субботу.

«На встрече обсуждались вопросы, связанные с деятельностью Ереванского офиса ОБСЕ. Э.Мамедъяров еще раз довел до внимания собеседников, что Азербайджан обеспокоен противоречащей мандату ОБСЕ деятельностью Ереванского офиса организации, и позицию Азербайджана по этому вопросу»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Отмечается, что в ходе встречи собеседники обсудили повестку ОБСЕ и приоритеты Австрии как действующего председателя организации.

аз

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ОБСЕ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az