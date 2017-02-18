Великобритания заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном- британский госминистр

Великобритания заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества с Азербайджаном, заявил британский Госминистр по вопросам Европы и Америки Алан Дункан.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и А.Дункан встретились «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«А.Дункан отметил, что Великобритания заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества с Азербайджаном»,- говорится в сообщении.

Э.Мамедъяров, в свою очередь, высоко оценил сотрудничество между Азербайджаном и британской компанией «bp» в разработке нефтяных и газовых месторождений.

«В рамках встречи собеседники также обсудили перспективы развития сотрудничества в различных направлениях»,- отмечается в сообщении.

Азербайджанский министр проинформировал А.Дункана о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Ф.Исазаде