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Внешняя политика 18.02.2017 19:42

Великобритания заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном- британский госминистр

Великобритания заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества с Азербайджаном, заявил британский Госминистр по вопросам Европы и Америки Алан Дункан.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и А.Дункан встретились «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«А.Дункан отметил, что Великобритания заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества с Азербайджаном»,- говорится в сообщении.

Э.Мамедъяров, в свою очередь, высоко оценил сотрудничество между Азербайджаном и британской компанией «bp» в разработке нефтяных и газовых месторождений.

«В рамках встречи собеседники также обсудили перспективы развития сотрудничества в различных направлениях»,- отмечается в сообщении.

Азербайджанский министр проинформировал А.Дункана о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az