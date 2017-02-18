Формат "нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, Россия) по урегулированию ситуации в Донбассе не будет расширен, сообщил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

"Мы говорили о расширении формата с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Мы договорились о контактах с США. Но думаем, что существующий формат надо сберечь. США на это согласились", - сказал он журналистам в субботу в Мюнхене.

По его словам, следующая встреча министров состоится "в течение нескольких недель".

З.Габриэль подчеркнул: "Мы будем говорить о политическом процессе, что будет самым тяжелым, но без режима тишины и отвода вооружений мы не сможем его начать".