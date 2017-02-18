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Дальнее зарубежье 18.02.2017 20:34

"Нормандскую четверку" расширять не планируется, США с этим согласились - глава МИД Германии

Формат "нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, Россия) по урегулированию ситуации в Донбассе не будет расширен, сообщил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

"Мы говорили о расширении формата с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Мы договорились о контактах с США. Но думаем, что существующий формат надо сберечь. США на это согласились", - сказал он журналистам в субботу в Мюнхене.

По его словам, следующая встреча министров состоится "в течение нескольких недель".

З.Габриэль подчеркнул: "Мы будем говорить о политическом процессе, что будет самым тяжелым, но без режима тишины и отвода вооружений мы не сможем его начать".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, "ЧЕТВЕРКА", ФОРМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az