Указ о признании документов жителей Донбасса нельзя трактовать как признание независимости ДНР и ЛНР - вице-спикер Госдумы Толстой

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предостерег желающих трактовать указ президента о признании документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как признание независимости Донбасса.
"Предвещая вопли в некоторых СМИ на тему "всё пропало, Москва признала независимость республик", хочу обратить внимание на то, что Россия всегда выступала за территориальную целостность Украины и за выполнение Минских соглашений, которые направлены на политическое урегулирование конфликта", - заявил П.Толстой в субботу.
Но проблема в том, пояснил он, что на сегодняшний день рожденные на территории республик (ДНР и ЛНР) дети и подростки, достигшие возраста 16 лет, становятся лицами без гражданства, без документов - "их просто как бы нет". "Люди, у которых закончился срок действия украинского паспорта, также оказываются вне закона", - добавил он.
При этом на фоне фактической блокады Киевом этих территорий единственной связью республик с внешним миром остается Россия, куда они могут выезжать за лекарствами, продуктами и предметами первой необходимости, отметил депутат. Так что признание Россией документов ДНР и ЛНР - это своеобразная мера поддержки людей, которые оказались в такой тяжелой ситуации, добавил он.
"Что же касается самого указа, подписанного, кстати, за полчаса до заседания глав МИД "нормандской четверки", то это лучшее подтверждение того, что Россия не "сливает" и не собирается "сливать" Донбасс", - подчеркнул вице-спикер.
Ранее в субботу о том, что указ президента не является признанием ДНР и ЛНР на государственном уровне, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
"Это акт гуманизма, это не является признанием этих республик, и это не является приравниванием граждан этих республик к гражданам России", - сказал М.Емельянов "Интерфаксу".
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в субботу подписал Указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".
Как говорится в документе, решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".
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