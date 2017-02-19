В Ираке начинается операция по освобождению западной части Мосула от ИГИЛ

О начале операции по освобождению от запрещенной в РФ организации ИГИЛ западной части города Мосула объявил в воскресенье премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

"Мы объявляем о начале новой фазы операции, мы приступаем к (...) освобождению западной части Мосула", - заявил премьер в выступлении по местному телевидению.

Ранее в ходе операции иракскими войсками при воздушной и наземной поддержке проамериканской международной коалиции была отбита у террористов восточная часть города.