Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8522 RUR   0.0301 GBR   2.1704 TRY   0.4728

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.36 Brent   55.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 21 Фев 22 Фев

19.02.2017 09:24

В Ираке начинается операция по освобождению западной части Мосула от ИГИЛ

О начале операции по освобождению от запрещенной в РФ организации ИГИЛ западной части города Мосула объявил в воскресенье премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

"Мы объявляем о начале новой фазы операции, мы приступаем к (...) освобождению западной части Мосула", - заявил премьер в выступлении по местному телевидению.

Ранее в ходе операции иракскими войсками при воздушной и наземной поддержке проамериканской международной коалиции была отбита у террористов восточная часть города.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ИРАК, МОСУЛ, ОСВОБОЖДЕНИЕ, ОПЕРАЦИЯ


Похожие новости


15 человек погибли в результате теракта в Мосуле Серия терактов произошла в Мосуле, десятки человек погибли При обороне Мосула игиловцы используют жителей как живые щиты - ООН Турция не допустит преследования суннитов в Мосуле - вице-премьер Куртулмуш После освобождения иракского Мосула необходимо отвоевать сирийский город Ракку, считает Хиллари Клинтон Турецкие самолеты наносят авиаудары по Мосулу - премьер

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az