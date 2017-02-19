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Дальнее зарубежье 19.02.2017 12:31

Китай ввел в действие ограничения на импорт угля из КНДР

В воскресенье начинают действовать дальнейшие ограничения на импорт Китаем угля из Северной Кореи, о которых ранее объявило министерство коммерции КНР.

Наблюдатели отмечают, что эта мера принята Китаем в соответствии с резолюциями СБ ООН о санкциях против КНДР в ответ на развитие Пхеньяном ядерной и ракетной программ, чтобы лишить его источника денежных средств на эти цели.

В апреле минувшего года Китай уже ввел частичные ограничения на импорт северокорейского угля, однако продолжал импортировать ту часть, доходы от которой, по его мнению, могли использоваться для удовлетворения гражданских нужд населения.

Вместе с тем, Северная Корея продолжает испытания баллистических ракет, хотя использование баллистических технологий запрещено резолюциями СБ ООН.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И "на полях" мюнхенской конференции по безопасности призвал Пекин использовать все меры, которые могут сдержать ядерные и ракетные амбиции КНДР.

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, УГОЛЬ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az