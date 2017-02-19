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Дальнее зарубежье 19.02.2017 10:26

В мире не может быть "хороших" или "плохих" террористов - президент Афганистана

Дискуссии по вопросу о существовании "хороших" и "плохих" террористов ведут к всеобщему поражению, считает президент Афганистана Ашраф Гани.

"Чем дольше мы пытаемся отделить хороших террористов от плохих, тем больше мы проигрываем", - написал он на своей странице в Twitter.

Эта фраза вынесена в микроблог Twitter проходящей в Мюнхене международной конференции по безопасности.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az