Дискуссии по вопросу о существовании "хороших" и "плохих" террористов ведут к всеобщему поражению, считает президент Афганистана Ашраф Гани.

"Чем дольше мы пытаемся отделить хороших террористов от плохих, тем больше мы проигрываем", - написал он на своей странице в Twitter.

Эта фраза вынесена в микроблог Twitter проходящей в Мюнхене международной конференции по безопасности.