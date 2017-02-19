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Дальнее зарубежье 19.02.2017 10:57

Глава МИД Франции обвинил Россию в кибератаках на механизмы президентских выборов в стране

Неприемлемыми назвал министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро якобы имеющие место попытки кибератак со стороны России на сайт и электронную почту кандидата в президенты страны Эммануэля Макрона.

"Достаточно посмотреть какие кандидаты - Марин Ле Пен или Франсуа Фийон - Россия отдает им предпочтение в президентской кампании Франции", - сказал министр в интервью Journal du Dimanche.

Он подчеркнул: "А кибератакам подвергается Эммануэль Макрон, который является проевропейским кандидатом. Такая форма вмешательства в демократическую жизнь Франции является неприемлемой, и я ее отвергаю".

По словам главы МИД, "Россия первой должна заявить, что невмешательство во внутренние дела является главным правилом, и я это пойму". Он добавил, что "Франция не допустит, чтобы ее выбор был сделан под диктовку".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, РОССИЯ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az