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Дальнее зарубежье 19.02.2017 12:00

Американский авианосец приступил к патрулированию в Южно-Китайском море

Авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов во главе с авианосцем "Карл Винсон" в субботу начала патрулирование в Южно-Китайском море, несмотря на предупреждения со стороны Китая, сообщают СМИ со ссылками на американских военных.

В минувшую среду МИД КНР предупредил США о недопустимости вызовов суверенитету Китая над рядом островов в этом районе мирового океана, на которые претендуют также ряд стран региона.

Командующий группой адмирал Джеймс Килби заявил, что недели тренировки в Тихом океане значительно повысили эффективность ее действий и боеготовность.

"Мы планируем продемонстрировать эти возможности в процессе выстраивания прочных отношений с нашими союзниками, партнерами и друзьями в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе", - цитирует адмирала пресс-служба ВМС США.

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Тэги: США, АВИАНОСЕЦ, МОРЕ, ПАТРУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az