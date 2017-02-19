Американский авианосец приступил к патрулированию в Южно-Китайском море

Авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов во главе с авианосцем "Карл Винсон" в субботу начала патрулирование в Южно-Китайском море, несмотря на предупреждения со стороны Китая, сообщают СМИ со ссылками на американских военных.

В минувшую среду МИД КНР предупредил США о недопустимости вызовов суверенитету Китая над рядом островов в этом районе мирового океана, на которые претендуют также ряд стран региона.

Командующий группой адмирал Джеймс Килби заявил, что недели тренировки в Тихом океане значительно повысили эффективность ее действий и боеготовность.

"Мы планируем продемонстрировать эти возможности в процессе выстраивания прочных отношений с нашими союзниками, партнерами и друзьями в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе", - цитирует адмирала пресс-служба ВМС США.