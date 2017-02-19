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Регион 19.02.2017 09:55

Грузия и Турция подтвердили готовность углублять сотрудничество

Грузия для Турции является "важнейшим соседом и стратегическим партнером", заявил премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым на встрече в субботу вечером с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили в Мюнхене в рамках международной конференции по безопасности.

Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, главной темой встречи было "двустороннее грузино-турецкое сотрудничество в разных сферах, которое характеризуется позитивной динамикой".

"Премьер-министры говорили о необходимости еще более активизировать двусторонние экономические связи, а также подтвердили готовность усилить сотрудничество для успешного осуществления энергетических проектов международного значения, в том числе в направлении "южного коридора", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в ходе встречи глава правительства Турции еще раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

"Б.Йылдырым пригласил Г.Квирикашвили на саммит глав государств, посвященный 25-летию Организации Черноморского экономического сотрудничества, который состоится 22 мая в Стамбуле", - сказано в сообщении пресс-службы.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРЕМЬЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az