Испытания новых образцов вооружения начались в Арктике - Минобороны РФ

Специалисты Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ и представители промышленности начали проведение исследований и испытаний новых образцов вооружения военной и специальной техники в условиях Арктики, сообщил в воскресенье заместитель Министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков.

"В ближайшие несколько недель на современных образцах снегоболотоходной техники им предстоит пройти сложнейший маршрут от поселка Тикси (Республика Саха (Якутия)) до острова Котельный и обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых, проливам между островами и прибрежной зоне", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что техника и личный состав экспедиции обеспечены всем необходимым для совершения марша. Личный состав одет в современную арктическую форму, обеспечен арктическим топливом и необходимыми запасами продовольствия.

"В ходе совершения автономного марша протяженностью более 2000 км будут оценены отдельные новые технические решения на образцах военных гусеничных машин, позволяющие в условиях низких температур (до минус 60 градусов Цельсия) обеспечивать поддержание автономности, необходимую готовность образца к выполнению задач, поддержание микроклимата в обитаемых отделениях, особенности движения по торосам, глубокому снегу в условиях полярной ночи, при метелях со скоростью ветра более 35 м/с и других особенностей Крайнего Севера", - говорится в сообщении.

Испытаниям будут подвергнуты армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, которые были доработаны по нашим требованиям и, конечно же, модернизированных и доведенных до выполнения современных требований двухзвенных транспортерах семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ.

Вместе с этим будут исследованы в арктическом исполнении перспективные кузова-контейнеры, каркасно-надувные быстровозводимые палатки для обеспечения проживания и проведения обслуживания военной гусеничной техники, средства определения толщины льда в стационарном и переносном исполнениях, новые водоочистительные и опреснительные установки, средства медицинского обеспечения.