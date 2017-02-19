Российские военные передали жителями Сирии 9 тонн гуманитарных грузов

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел за сутки три гуманитарные акции в городах Латакия, Хомс, а также в населенном пункте Хауш-Султан провинции Дамаск.
"В город Латакия доставлено 6,6 тонны продуктов питания. Жителям населенного пункта Хауш-Султан провинции Дамаск произведена передача 550 продуктовых пакетов. В дошкольные учреждения города Хомс доставлены комплекты для детского творчества и мягкие игрушки", - говорится в сообщении Центра, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".
Всего, по данным Центра, за сутки гуманитарную помощь получили 3,59 тыс. жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 8,8 тонны.
Кроме того, сообщается, что самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России на авиабазу Хмеймим доставлено 17,9 тонны гуманитарных грузов (продовольствие, одежда, пледы), предоставленных республикой Армения.
"В течение суток ООН и партнеры продолжали оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь САР. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся", - говорится в сообщении Центра.
Алиев призвал оказать давление на Ереван для урегулирования карабахского конфликта в рамках резолюций ООН
Армения обстреляла позиции Азербайджана из 82-миллиметровых минометнометов, заявляют в Баку
В Ираке начинается операция по освобождению западной части Мосула от ИГИЛ
Министр экономического развития Италии совершит визит в Азербайджан на следующей неделе
Азербайджан и Kaspersky Lab намерены углубить сотрудничество в сфере кибербезопасности
Алиев: Азербайджан надежный поставщик нефти и газа на мировые рынки
Пограничники Азербайджана обнаружили в Каспийском море в миле от Баку тело мужчины 45-50 лет
В Азербайджане в 2016 году совершено более 13,5 тыс. экономических преступлений - Госкомстат
В Баку презентована книга академика Самедзаде: «Нефть Баку, ключ к победе. Славное прошлое, яркое будущее. 1941-1945»
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллинну в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Русисты из Баку приняли участие в вебинаре по русскому языку
В Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству русского поэта и писателя Николая Некрасова. Фоторепортаж
В Баку прошел лекторий о творчестве русского художника Григория Гагарина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Россия и Грузия могут открыть транспортные коридоры в Армению через Абхазию и Южную Осетию
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии