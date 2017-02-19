Армения обстреляла позиции Азербайджана из 82-миллиметровых минометнометов, заявляют в Баку

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 37 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82 миллиметровые минометы и гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 37 раз»,- отмечается в сообщении.
Согласно информации обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
«В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры»,- говорится в сообшении.
Ф.Исазаде
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