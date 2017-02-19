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Карабахский конфликт 19.02.2017 11:15

Армения обстреляла позиции Азербайджана из 82-миллиметровых минометнометов, заявляют в Баку

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 37 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82 миллиметровые минометы и гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 37 раз»,- отмечается в сообщении.

Согласно информации обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.

«В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры»,- говорится в сообшении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az