Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8522 RUR   0.0301 GBR   2.1704 TRY   0.4728

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.36 Brent   55.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Фев 23 Фев

СНГ 19.02.2017 14:35

Президент Туркменистана нацелен на укрепление отношений с РФ

Россия является стратегическим партнером Туркменистана, и это зафиксировано в "Концепции внешнеполитического курса Туркменистана на 2017-2023 гг", заявил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов.

Такое заявление он сделал на состоявшемся в субботу, 18 февраля, расширенном заседании кабинета министров. Репортаж о заседании показан по национальным СМИ в воскресенье, 19 февраля, когда в стране отмечается День государственного флага.

Подчеркнув, что "Российская Федерация - стратегический партнёр Туркменистана, Г.Бердымухамедов отметил, что "сотрудничество с Россией - как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций - доказало свою эффективность, а также то, что оно отвечает коренным интересам обеих стран".

"Мы и дальше будем развивать прямое сотрудничество с регионами России. Эти регионы проявляют к туркменскому рынку всё больший интерес", - заявил президент Туркменистана.

Говоря о внешней политике Туркменистана, президент также отметил: "Мы продолжим расширять сотрудничество с государствами Закавказья, Украиной, Республикой Беларусь, Молдовой. Эти страны являются нашими традиционными партнерами".

"Двусторонние и многосторонние отношения с ними имеют большое значение. Считаю перспективным сотрудничество с этими государствами в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, для этого имеются большие возможности", - сказал Г.Бердымухамедов.

Он также подчеркнул: "С КНР нашу страну объединяют отношения тесной дружбы и стратегическое сотрудничество; сегодня Китай является крупнейшим внешнеторговым партнёром Туркменистана, отношения с этой страной строятся на взаимовыгодной и долговременной основе".

Кроме того, Г.Бердымухамедов отметил, что Туркменистан продолжит "плодотворное сотрудничество со странами Европы, США, и в первую очередь по таким важнейшим вопросам, как сохранение мира и стабильности в Центральной Азии".

"Будем вести совместную борьбу с новыми вызовами и угрозами современности, эффективно сотрудничать в области обеспечения энергетической безопасности", - отметил он.

Г.Бердымухамедов по результатам выборов 12 февраля 2017 года выбран в третий раз президентом Туркменистана. Согласно новой редакции Конституции, президент избирается сроком на семь лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркменистана - Кремль Президент Туркменистана выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ту-154 Газпром пока не собирается возобновлять закупки газа в Туркменистане Туркменский лидер 1 ноября приедет в Россию Матвиенко ждет туркменских парламентариев в качестве наблюдателей за выборами в Госдуму Туркменистан был готов помочь во время пожара на российском танкере на Каспии - МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az