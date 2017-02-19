Президент Туркменистана нацелен на укрепление отношений с РФ

Россия является стратегическим партнером Туркменистана, и это зафиксировано в "Концепции внешнеполитического курса Туркменистана на 2017-2023 гг", заявил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов.
Такое заявление он сделал на состоявшемся в субботу, 18 февраля, расширенном заседании кабинета министров. Репортаж о заседании показан по национальным СМИ в воскресенье, 19 февраля, когда в стране отмечается День государственного флага.
Подчеркнув, что "Российская Федерация - стратегический партнёр Туркменистана, Г.Бердымухамедов отметил, что "сотрудничество с Россией - как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций - доказало свою эффективность, а также то, что оно отвечает коренным интересам обеих стран".
"Мы и дальше будем развивать прямое сотрудничество с регионами России. Эти регионы проявляют к туркменскому рынку всё больший интерес", - заявил президент Туркменистана.
Говоря о внешней политике Туркменистана, президент также отметил: "Мы продолжим расширять сотрудничество с государствами Закавказья, Украиной, Республикой Беларусь, Молдовой. Эти страны являются нашими традиционными партнерами".
"Двусторонние и многосторонние отношения с ними имеют большое значение. Считаю перспективным сотрудничество с этими государствами в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, для этого имеются большие возможности", - сказал Г.Бердымухамедов.
Он также подчеркнул: "С КНР нашу страну объединяют отношения тесной дружбы и стратегическое сотрудничество; сегодня Китай является крупнейшим внешнеторговым партнёром Туркменистана, отношения с этой страной строятся на взаимовыгодной и долговременной основе".
Кроме того, Г.Бердымухамедов отметил, что Туркменистан продолжит "плодотворное сотрудничество со странами Европы, США, и в первую очередь по таким важнейшим вопросам, как сохранение мира и стабильности в Центральной Азии".
"Будем вести совместную борьбу с новыми вызовами и угрозами современности, эффективно сотрудничать в области обеспечения энергетической безопасности", - отметил он.
Г.Бердымухамедов по результатам выборов 12 февраля 2017 года выбран в третий раз президентом Туркменистана. Согласно новой редакции Конституции, президент избирается сроком на семь лет.
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