У ближневосточных конфликтов есть только политическое решение - глава МИД Ирана

Конфликты в Сирии, Ираке и Йемене могут быть урегулированы только политическими средствами, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Сирийский, иракский, йеменский конфликты не могут быть решены военным путем, их можно урегулировать только политическими средствами", - заявил он на международной конференции по безопасности, проходящей в Мюнхене.
По его словам, в решении этой проблемы должны быть задействованы все заинтересованные стороны.
Отвечая на вопросы участников конференции, он отметил, что Иран не намерен производить ядерное оружие, о чем заявлял многократно.
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