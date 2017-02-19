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Регион 19.02.2017 15:07

У ближневосточных конфликтов есть только политическое решение - глава МИД Ирана

Конфликты в Сирии, Ираке и Йемене могут быть урегулированы только политическими средствами, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Сирийский, иракский, йеменский конфликты не могут быть решены военным путем, их можно урегулировать только политическими средствами", - заявил он на международной конференции по безопасности, проходящей в Мюнхене.

По его словам, в решении этой проблемы должны быть задействованы все заинтересованные стороны.

Отвечая на вопросы участников конференции, он отметил, что Иран не намерен производить ядерное оружие, о чем заявлял многократно.

Ранее президент США Дональд Трамп называл соглашение по ядерной программе Ирана "плохой сделкой".

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Тэги: ИРАН, МИД, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az