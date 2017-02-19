Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8522 RUR   0.0301 GBR   2.1704 TRY   0.4728

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.36 Brent   55.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Фев 23 Фев

Дальнее зарубежье 19.02.2017 13:33

Один из главарей "Аль-Каиды" уничтожен в Афганистане

Власти Афганистана сообщают о ликвидации одного из командиров террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

В обнародованном в воскресенье сообщении пресс-центра Главного управления национальной безопасности Афганистана говорится, что в ходе операции силовых структур в уезде Нова провинции Газни в центральном Афганистане десять дней назад был убит один из влиятельных командиров сети "Аль-Каида" Сайфулла Ахтар.

Отмечается, что С.Ахтар в Афганистане командовал пакистанскими боевиками. Он обвинялся, в частности, в планировании и осуществлении нападения на иностранные военные базы в Баграме и Кабуле.

Кроме того, Главное управление нацбезопасности сообщает, что С.Ахтар в прошлом дважды был арестован в Пакистане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, ГЛАВАРЬ, ЛИКВИДАЦИЯ


Похожие новости


Боевики "Талибана" напали на уездный центр на северо-востоке Афганистана На таджикско-афганской границе сконцентрировано 1,5 тыс. боевиков, утверждают в Душанбе В Афганистане и Пакистане идет подготовка боевиков для действий на территории государств-членов ОДКБ - Бордюжа Из-за высказываний президента Афганистана контингент США в этой стране может оказаться под угрозой - доклад Талибы выражают готовность решать проблемы Афганистана, как на переговорах, так и с оружием в руках Все нападавшие на комплекс зданий для иностранцев в Кабуле уничтожены

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az