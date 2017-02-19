Шесть боевиков ИГ подорвались на собственной мине в Афганистане

Шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство" погибли в результате взрыва в восточной афганской провинции Нангархар.
В официальном сообщении министерства внутренних дел Афганистана, обнародованном в воскресенье, говорится, что боевики подорвались на собственной мине в субботу вечером в уезде Кот. Отмечается, что террористы пытались установить взрывное устройство на дороге вблизи селения Бодар.
По данным МВД, среди убитых боевиков - некто Шокир, который является экспертом по взрывному делу и обвиняется в планировании и осуществлении ряда террористических атак на территории провинции.
В начале недели власти Афганистана объявили о начале операции против боевиков ИГ (запрещена в РФ - ИФ) в нескольких уездах провинции Нагархар. Накануне, выступая на пресс-конференции в Кабуле, начальник генерального штаба вооруженных сил Афганистана Кадамшах Шахим заявил, что в течение года в Афганистане силовиками ликвидировано 1955 боевиков ИГ.
По его словам, среди убитых террористов, кроме граждан Афганистана, было 11 граждан Узбекистана, восемь арабов, семь чеченцев, шесть граждан Китая и шесть граждан Таджикистана.
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