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Дальнее зарубежье 19.02.2017 16:12

Шесть боевиков ИГ подорвались на собственной мине в Афганистане

Шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство" погибли в результате взрыва в восточной афганской провинции Нангархар.

В официальном сообщении министерства внутренних дел Афганистана, обнародованном в воскресенье, говорится, что боевики подорвались на собственной мине в субботу вечером в уезде Кот. Отмечается, что террористы пытались установить взрывное устройство на дороге вблизи селения Бодар.

По данным МВД, среди убитых боевиков - некто Шокир, который является экспертом по взрывному делу и обвиняется в планировании и осуществлении ряда террористических атак на территории провинции.

В начале недели власти Афганистана объявили о начале операции против боевиков ИГ (запрещена в РФ - ИФ) в нескольких уездах провинции Нагархар. Накануне, выступая на пресс-конференции в Кабуле, начальник генерального штаба вооруженных сил Афганистана Кадамшах Шахим заявил, что в течение года в Афганистане силовиками ликвидировано 1955 боевиков ИГ.

По его словам, среди убитых террористов, кроме граждан Афганистана, было 11 граждан Узбекистана, восемь арабов, семь чеченцев, шесть граждан Китая и шесть граждан Таджикистана.

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Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az