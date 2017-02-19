Глава МИД Турции называет первостепенной задачей сохранение перемирия в Сирии

Одной из главных задач в Сирии является поддержание режима прекращения огня, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Поддержание режима прекращения огня в Сирии является в настоявшее время первостепенной задачей", - сказал он, выступая на мюнхенской конференции по безопасности.
Министр отметил, что в области политического решения сирийского вопроса Турции "совместно с Россией и, частично, Ираном" удалось доиться определенных успехов. К ним он отнес начало переговоров между правительством Сирии и сирийской оппозицией в Астане, что стало "важным шагом установления доверия между сторонами конфликта", освобождение Алеппо, подготовку конференции по Сирии в Женеве.
При этом он сказал, что Астана "не является альтернативой Женеве".
М.Чавушоглу также заявил: "Мы можем победить ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Но для этого нам надо победить ее идеологию. Она не имеет ничего общего с исламом".
Одновременно глава турецкого МИД поддержал направление Соединенными Штатами воинского контингента в Ирак и Сирию, отметив, что недавно этот вопрос обсуждался в Анкаре с начальником объединенного комитета начальников штабов ВС США Джефом Данфордом.
Между тем М.Чавушоглу подверг критике США за вооружение курдских формирований в Сирии и Ираке, заявив, что "борьба одной террористической группировки против другой - это неверно".
Он также высказался в пользу решения ближневосточной проблемы путем создания двух государств - Палестины и Израиля.
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