Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8522 RUR   0.0301 GBR   2.1704 TRY   0.4728

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.36 Brent   55.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Фев 23 Фев

Регион 19.02.2017 19:16

Глава МИД Турции называет первостепенной задачей сохранение перемирия в Сирии

Одной из главных задач в Сирии является поддержание режима прекращения огня, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Поддержание режима прекращения огня в Сирии является в настоявшее время первостепенной задачей", - сказал он, выступая на мюнхенской конференции по безопасности.

Министр отметил, что в области политического решения сирийского вопроса Турции "совместно с Россией и, частично, Ираном" удалось доиться определенных успехов. К ним он отнес начало переговоров между правительством Сирии и сирийской оппозицией в Астане, что стало "важным шагом установления доверия между сторонами конфликта", освобождение Алеппо, подготовку конференции по Сирии в Женеве.

При этом он сказал, что Астана "не является альтернативой Женеве".

М.Чавушоглу также заявил: "Мы можем победить ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Но для этого нам надо победить ее идеологию. Она не имеет ничего общего с исламом".

Одновременно глава турецкого МИД поддержал направление Соединенными Штатами воинского контингента в Ирак и Сирию, отметив, что недавно этот вопрос обсуждался в Анкаре с начальником объединенного комитета начальников штабов ВС США Джефом Данфордом.

Между тем М.Чавушоглу подверг критике США за вооружение курдских формирований в Сирии и Ираке, заявив, что "борьба одной террористической группировки против другой - это неверно".

Он также высказался в пользу решения ближневосточной проблемы путем создания двух государств - Палестины и Израиля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, СИРИЯ, ЗАДАЧА


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции проведут трехстороннюю встречу в течение ближайших 6 месяцев Глава МИД Турции выступает за мирное разрешение конфликта в Донбассе Глава МИД Турции заявляет о непризнании Анкарой вхождения Крыма в состав России Главы МИД Азербайджана, Ирана и Турции могут встретиться во II полугодии 2017 года – иранский посол в Баку Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское перемирие и пути налаживания переговоров между оппозицией и Дамаском - МИД РФ Сотрудничество с РФ важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по Украине и Грузии - глава МИД Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az