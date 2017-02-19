Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8522 RUR   0.0301 GBR   2.1704 TRY   0.4728

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.36 Brent   55.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Фев 23 Фев

Дальнее зарубежье 19.02.2017 16:40

МККК призвал освободить своих сотрудников, взятых в плен на северо-западе Афганистана

Международный Комитет Красного Креста (МККК) выступил с призывом к освобождению двух своих сотрудников, похищенных неизвестными вооруженными лицами 8 февраля на северо-западе Афганистана.

Конвой из трех машин МККК попал в засаду в уезде Куш-Тепа провинции Джаузджан, шесть сотрудников Красного креста были расстреляны, двое захвачены в заложники.

"Мы призываем похитителей немедленно освободить наших коллег", - заявила глава делегации МККК в Афганистане Моника Занарелли в обращении, опубликованном на сайте организации в воскресенье.

МККК обратился ко всем органам власти и вооруженным группировкам, действующим в этой провинции, с призывом сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасное освобождение двух сотрудников организации и избежать любых действий, которые могли бы поставить под угрозу их жизнь.

Как сообщалось, 9 февраля делегация МККК объявила о приостановке своей деятельности в Афганистане на неопределенной срок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, МККК, СОТРУДНИКИ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Деятельность Красного Креста в Афганистане приостановлена Глава отделения МККК в Афганистане предупреждает об ухудшении гуманитарного положения в стране

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az