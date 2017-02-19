МККК призвал освободить своих сотрудников, взятых в плен на северо-западе Афганистана

Международный Комитет Красного Креста (МККК) выступил с призывом к освобождению двух своих сотрудников, похищенных неизвестными вооруженными лицами 8 февраля на северо-западе Афганистана.

Конвой из трех машин МККК попал в засаду в уезде Куш-Тепа провинции Джаузджан, шесть сотрудников Красного креста были расстреляны, двое захвачены в заложники.

"Мы призываем похитителей немедленно освободить наших коллег", - заявила глава делегации МККК в Афганистане Моника Занарелли в обращении, опубликованном на сайте организации в воскресенье.

МККК обратился ко всем органам власти и вооруженным группировкам, действующим в этой провинции, с призывом сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасное освобождение двух сотрудников организации и избежать любых действий, которые могли бы поставить под угрозу их жизнь.

Как сообщалось, 9 февраля делегация МККК объявила о приостановке своей деятельности в Афганистане на неопределенной срок.