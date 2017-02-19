Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8522 RUR   0.0301 GBR   2.1704 TRY   0.4728

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.36 Brent   55.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Фев 23 Фев

СНГ 19.02.2017 18:15

Туркменистан изучит возможности сотрудничества с ШОС

Ашхабад рассмотрит варианты взаимодействия с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"В последние годы произошли определенные положительные тенденции и в согласованной работе нашей страны с Шанхайской организацией сотрудничества", - сказал Г.Бердымухамедов.

"Считаю целесообразным изучение всех возможных форм сотрудничества с этой крупной региональной организацией", - подчеркнул он.

Такое заявление Г.Бердымухамедов сделал 18 февраля расширенном заседании кабинета министров. Репортаж о заседании показан по национальным телеканалам 19 февраля.

Глава Туркменистана также сказал: "Являясь ассоциированным членом Содружества независимых государств, Туркменистан и дальше будет развивать свою деятельность в рамках СНГ в соответствии с основными нормами своего нейтрального правового статуса".

Он также заявил, что "сотрудничество с международными финансово-экономическими структурами в настоящее время имеет большое значение для успешного вовлечения Туркменистана в глобальные мирохозяйственные связи".

"В этом аспекте мы и в дальнейшем будем поддерживать плодотворное сотрудничество с Всемирным банком, Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития, Исламским банком развития и другими крупными финансовыми структурами", - сказал лидер Туркменистана.

Глава государства также заявил, что Туркменистан продолжит изучать перспективы вступления во Всемирную торговую организацию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ШОС, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Бердымухамедов видит солидный потенциал для углубления сотрудничества со странами ШОС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az