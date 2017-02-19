Туркменистан изучит возможности сотрудничества с ШОС

Ашхабад рассмотрит варианты взаимодействия с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"В последние годы произошли определенные положительные тенденции и в согласованной работе нашей страны с Шанхайской организацией сотрудничества", - сказал Г.Бердымухамедов.

"Считаю целесообразным изучение всех возможных форм сотрудничества с этой крупной региональной организацией", - подчеркнул он.

Такое заявление Г.Бердымухамедов сделал 18 февраля расширенном заседании кабинета министров. Репортаж о заседании показан по национальным телеканалам 19 февраля.

Глава Туркменистана также сказал: "Являясь ассоциированным членом Содружества независимых государств, Туркменистан и дальше будет развивать свою деятельность в рамках СНГ в соответствии с основными нормами своего нейтрального правового статуса".

Он также заявил, что "сотрудничество с международными финансово-экономическими структурами в настоящее время имеет большое значение для успешного вовлечения Туркменистана в глобальные мирохозяйственные связи".

"В этом аспекте мы и в дальнейшем будем поддерживать плодотворное сотрудничество с Всемирным банком, Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития, Исламским банком развития и другими крупными финансовыми структурами", - сказал лидер Туркменистана.

Глава государства также заявил, что Туркменистан продолжит изучать перспективы вступления во Всемирную торговую организацию.