Туркменистан изучит возможности сотрудничества с ШОС

Ашхабад рассмотрит варианты взаимодействия с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
"В последние годы произошли определенные положительные тенденции и в согласованной работе нашей страны с Шанхайской организацией сотрудничества", - сказал Г.Бердымухамедов.
"Считаю целесообразным изучение всех возможных форм сотрудничества с этой крупной региональной организацией", - подчеркнул он.
Такое заявление Г.Бердымухамедов сделал 18 февраля расширенном заседании кабинета министров. Репортаж о заседании показан по национальным телеканалам 19 февраля.
Глава Туркменистана также сказал: "Являясь ассоциированным членом Содружества независимых государств, Туркменистан и дальше будет развивать свою деятельность в рамках СНГ в соответствии с основными нормами своего нейтрального правового статуса".
Он также заявил, что "сотрудничество с международными финансово-экономическими структурами в настоящее время имеет большое значение для успешного вовлечения Туркменистана в глобальные мирохозяйственные связи".
"В этом аспекте мы и в дальнейшем будем поддерживать плодотворное сотрудничество с Всемирным банком, Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития, Исламским банком развития и другими крупными финансовыми структурами", - сказал лидер Туркменистана.
Глава государства также заявил, что Туркменистан продолжит изучать перспективы вступления во Всемирную торговую организацию.
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