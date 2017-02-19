Глава МВД Украины усмотрел политические мотивы в ситуации с угольной блокадой в Донбассе

Киев. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Продолжение угольной блокады в Донбассе неизбежно приведет к экономическим потерям, разрешить ситуацию можно только в сфере публичной коммуникации, убежден министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Министр считает, что за этим вопросом кроется политический интерес отдельных людей. "Кто это придумал в морозы начинать такую акцию? Это так удобно, потому что попадает под годовщину Майдана? Здесь только политические амбиции. Все", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Говоря о том, каким образом можно урегулировать ситуацию в настоящий момент и снять напряжение в обществе, А.Аваков подчеркнул: "Считаю, что этот процесс надо разрешить исключительно в сфере публичной коммуникации".
Глава МВД отметил важность понимания сути экономической составляющей проблемы и призвал участников блокады к здравому смыслу. "А ничего, что мы закрываем уголь со своей оккупированной территории от наших украинских граждан, в то время как от РФ продолжаем спокойно получать уголь 10 млн тонн в год? Об этом никто не помнит? А ничего вообще, что мы покупаем у Словении по реэкспорту газ на самом деле российский?" - напомнил А.Аваков.
По его словам, предприятия Донецкой топливно-энергетической компании (ДТЭК) в прошлом году перечислили в госбюджет Украины 36,1 млрд грн налогов, оборот между комплексом предприятий происходит в украинской национальной валюте, таким образом, деньги не уходят за пределы Украины.
Кроме того, министр подчеркнул, что сотни тысяч людей, работающих на предприятиях, могут лишиться работы.
Глава МВД убежден, что вопрос поддержки или неподдержки блокады искусственно разделяет общество на разных уровнях, расшатывает ситуацию внутри страны и дает почву для эскалации конфликта извне. "Мне очень важно, чтобы каждый, кто называет себя украинским патриотом, внимательно взвесил все... Эту ситуацию надо понять. И те, кто сейчас играют на этом, поступают нечестно по отношению к стране в целом", - подчеркнул А.Аваков.
Что касается непосредственно работы полиции на месте, то, по словам главы ведомства, она сводится к обеспечению правопорядка. Министр заверил, что не допустит провокаций и перекрытия дорог, связующих украинские позиции в боевой зоне.
Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу в Луганской и Донецкой областях под предлогом пресечения торговли с не подконтрольной Киеву частью Украины.
Украинская прокуратура 26 января открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения по части 1 статьи 279 УК Украины (блокирование транспортных коммуникаций).
Блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии. На минувшей неделе в стране был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.
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