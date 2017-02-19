Сирийская оппозиция настроена на конструктивную работу в Женеве - глава НКСРОС

Сирийские оппозиционные силы намерены конструктивно работать в Женеве для формирования путей политического преодоления кризиса в Сирии, заявил глава Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (НКСРОС) Анас аль-Абда.

"У меня, как президента НКСРОС, такое настроение: мы отправляемся в Женеву на следующей неделе в готовности работать над поиском путей политического урегулирования, чтобы положить конец конфликту", - сказал он в ходе дискуссия на мюнхенской конференции по безопасности.

Спецпредставитель президента США по вопросам борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ) Бретт Макгрек, принимающий участие в дискуссии, отметил, что положительно оценивает работу России и Турции как гарантов астанинского процесса. Он выразил готовность США оказать поддержку этим усилиям.

М.Макгрек отметил, что накал вооруженных столкновений в Сирии с начала переговоров в Астане снизился. В то же время он сказал, что будет сложно наладить действенное сотрудничество между США и Россией в Сирии, если насилие и гражданская война в стране будут продолжаться.