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Дальнее зарубежье 19.02.2017 20:11

Президент Украины и вице-президент США обсудили возможность поддержки переговоров по Донбассу со стороны Вашингтона - Белый Дом

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Майкл Пенс обсудили возможные направления поддержки переговоров по установлению мира в Донбассе со стороны США.

"Вице-президент отметил поддержку со стороны США по полной имплементации Минских соглашений с целью установления мира на востоке Украины, также лидеры обсудили, как Соединенные Штаты могут поддержать переговоры", - говорится в сообщении Белого Дома по итогам встречи П.Порошенко и М.Пенса в Мюнхене, которая состоялась в минувшую субботу.

М.Пенс выразил обеспокоенность по поводу недавнего всплеска насилия на востоке Украины. "Также лидеры договорились о необходимости немедленного и всеобъемлющего прекращения огня. Вице-президент отметил поддержку со стороны США суверенитета Украины, ее территориальной целостности и самоопределения, а также подчеркнул, что Соединенные Штаты не признают оккупацию и попытку аннексии Крымского полуострова Россией", - говорится в сообщении.

П.Порошенко и М.Пенс отметили важность дальнейших реформ с целью превращения Украины в безопасную, процветающую, европейскую страну для всех ее граждан.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, США, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az