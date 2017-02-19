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Дальнее зарубежье 19.02.2017 20:33

ФРГ в этом году вышлет рекордное число мигрантов

Рекордное количество мигрантов будет депортировано Германией в 2017 году, сообщил Петер Альтмайер - руководитель администрации канцлера Ангелы Меркель.

В интервью изданию Bild am Sonntag он сказал, что из 700 тыс. запросов на предоставление убежища, поданных в 2016 году, около 300 тыс. не были удовлетворены.

В 2016 году, отметил чиновник, Германия депортировала около 80 тыс. мигрантов.

Наблюдатели отмечают, что это решение было принято для того, чтобы привлечь голоса избирателей на выборах канцлера в сентябре, поскольку политика А.Меркель в отношении мигрантов не пользуется популярностью у населения.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИГРАНТЫ, ДЕПОРТАЦИЯ, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az