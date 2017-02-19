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Дальнее зарубежье 19.02.2017 21:12

В Эстонии намерены внимательно отслеживать российские учения "Запад-2017"

В Эстонии внимательно следят за всем, что связано с проведением в России осенью учений "Запад-2017".

"Мы очень внимательно следим за всем, что связано с проведением учений "Запад", так как они намечены на важный период, когда Эстония будет председательствовать в Европейском Союзе", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в Мюнхене на встрече с командующим силами НАТО в Европе генералом Куртисом Скапаротти.

Его процитировали в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны.

М.Цахкна отметил также, что "Эстония считает очень важной реализацию соглашений Варшавского саммита НАТО 2016 года, в том числе, присутствие сил союзников на территории Балтийских стран".

М.Цахкна и К.Скапаротти подробно обсудили вопросы прибытия весной боевой группы НАТО в Эстонию. Эстонский министр отметил, что "прибытие подразделений идет по плану".

В рамках Мюнхенской конференции М.Цахкна встретился также с командующим сухопутных сил США в Европе Беном Ходжесом и командующим ВМС США в Европе Мишель Ховард.

Стороны выразили мнение, что "наряду с присутствием сухопутных сил еще больше внимание следует уделить безопасности на море и в воздушном пространстве".

М.Цахкна ознакомил Б.Ходжеса с совместным коммюнике лидеров Балтийских стран, в котором они призвали ускорить и упростить процесс прибытия союзнических сил как в Эстонию, Латвию и Литву, так и в Польшу.

3 февраля штаб Западного военного округа (ЗВО) сообщил, что российско-белорусские стратегические манёвры "Запад-2017" пройдут сразу на нескольких полигонах России и Белоруссии. "Основной задачей на 2017 год считается подготовка всех войск к совместным масштабным стратегическим учениям "Запад-2017", которые пройдут сразу на нескольких полигонах Беларуси и России", - говорилось в сообщении пресс-службы ЗВО, поступившем в "Интерфакс-АВН".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az