Астанинские переговоры способствуют более четким перспективам политического решения сирийской проблемы - спецпосланник ООН

В настоявшее время перспективы поддержания режима перемирия в Сирии и политического решения проявляются более четко, считает спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Выступая на мюнхенской конференции по безопасности, он отметил, что этому способствуют механизмы, созданные на переговорах в Астане, в частности, мониторинг соблюдения режима прекращения огня.
В качестве подтверждения тезиса о возможности политического решения он отметил, что в Астане удалось обеспечить переговоры между правительством Сирии и оппозицией, включая представителей вооруженных группировок, при гарантиях со стороны России, Турции и Ирана.
В то же время дипломат сказал, что основную опасность срыву перемирия представляют собой группировки ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ), которые не намерены присоединяться к перемирию.
Кроме того, считает он, сирийские власти все еще не оставляют надежд на преодоления кризиса вооруженным путем.
С.де Мисура добавил, что Астана должна будет решать вопросы прекращения насилия в Сирии, в то время как вопросы политического урегулирования должны решаться в Женеве.
Для успешного политического процесса необходимы "три столпа": решение вопроса с управлением страной, написанная сирийцами, а не за рубежом новая конституция Сирии, а также демократические выборы в стране, сказал спецпосланник ООН.
"Режим прекращения огня продлится недолго, если не будет решения указанных политических вопросов", - отметил он.
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