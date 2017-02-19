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Дальнее зарубежье 19.02.2017 21:35

Астанинские переговоры способствуют более четким перспективам политического решения сирийской проблемы - спецпосланник ООН

В настоявшее время перспективы поддержания режима перемирия в Сирии и политического решения проявляются более четко, считает спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Выступая на мюнхенской конференции по безопасности, он отметил, что этому способствуют механизмы, созданные на переговорах в Астане, в частности, мониторинг соблюдения режима прекращения огня.

В качестве подтверждения тезиса о возможности политического решения он отметил, что в Астане удалось обеспечить переговоры между правительством Сирии и оппозицией, включая представителей вооруженных группировок, при гарантиях со стороны России, Турции и Ирана.

В то же время дипломат сказал, что основную опасность срыву перемирия представляют собой группировки ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ), которые не намерены присоединяться к перемирию.

Кроме того, считает он, сирийские власти все еще не оставляют надежд на преодоления кризиса вооруженным путем.

С.де Мисура добавил, что Астана должна будет решать вопросы прекращения насилия в Сирии, в то время как вопросы политического урегулирования должны решаться в Женеве.

Для успешного политического процесса необходимы "три столпа": решение вопроса с управлением страной, написанная сирийцами, а не за рубежом новая конституция Сирии, а также демократические выборы в стране, сказал спецпосланник ООН.

"Режим прекращения огня продлится недолго, если не будет решения указанных политических вопросов", - отметил он.

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Тэги: СИРИЯ, ООН, СПЕЦПОСЛАННИК, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az