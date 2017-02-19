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Дальнее зарубежье 19.02.2017 22:05

Израиль и США обсудят вопросы строительства поселений на западном берегу Иордана - премьер

Израиль и США договорились сформировать специальную группу для обсуждения вопросов, связанных со строительством Израилем поселений на западном берегу реки Иордан, сообщил в воскресенье израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Такая договоренность, по словам премьера, была достигнута с американским президентом Дональдом Трампом в ходе визита Б.Нетаньяху в США.

Целью создания группы является "повышение уровня отношений между Израилем и Соединенными Штатами во всех основных областях", пояснил глава кабинета министров.

В ходе визита на пресс-конференции в Вашингтоне Б.Нетаньяху отметил, что, по его мнению, "вопрос о поселениях не является причиной конфликта (ближневосточного - ИФ).

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, ПОСЕЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az