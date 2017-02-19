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Дальнее зарубежье 19.02.2017 22:40

Азербайджан являлся единственно возможным местом встречи Герасимова и Данфорда - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Баку являлся единственно возможным местом встречи начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и главы комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда.

«Они (Герасимов и Данфорд - ИФ) встречались в Азербайджане. Решение о проведении встречи в Баку – было не нашим, не мы являлись инициаторами проведения в Азербайджане такой встречи», - сказал И.Алиев в Мюнхене на панельном обсуждении, посвященном вопросам сотрудничества и проблемам в Евразии.

По его словам, если взглянуть на карту Евразии, то можно увидеть, что Азербайджан являлся единственно возможным местом для встречи В.Герасимова и Дж.Данфорда.

«Азербайджан не является членом НАТО, мы также не являемся членами ОДКБ. Мы являемся страной, которая находится в хороших отношениях с США, Европой и Россией, другими нашими соседями. Поэтому я считаю, что роль Азербайджана не только в регионе, но в мире, будет возрастать», - добавил президент.

Как сообщалось ранее, В.Герасимов и Дж.Данфорд провели 16 февраля встречу в Баку.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, РОССИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az