Азербайджан являлся единственно возможным местом встречи Герасимова и Данфорда - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Баку являлся единственно возможным местом встречи начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и главы комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда.
«Они (Герасимов и Данфорд - ИФ) встречались в Азербайджане. Решение о проведении встречи в Баку – было не нашим, не мы являлись инициаторами проведения в Азербайджане такой встречи», - сказал И.Алиев в Мюнхене на панельном обсуждении, посвященном вопросам сотрудничества и проблемам в Евразии.
По его словам, если взглянуть на карту Евразии, то можно увидеть, что Азербайджан являлся единственно возможным местом для встречи В.Герасимова и Дж.Данфорда.
«Азербайджан не является членом НАТО, мы также не являемся членами ОДКБ. Мы являемся страной, которая находится в хороших отношениях с США, Европой и Россией, другими нашими соседями. Поэтому я считаю, что роль Азербайджана не только в регионе, но в мире, будет возрастать», - добавил президент.
Как сообщалось ранее, В.Герасимов и Дж.Данфорд провели 16 февраля встречу в Баку.
А.Азизов
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