Алиев призвал оказать давление на Ереван для урегулирования карабахского конфликта в рамках резолюций ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым устранение двойных стандартов в урегулировании карабахского конфликта.
«Россия, США, Франция являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также Совбеза ООН. Они должны оказать давление на агрессора (Армению - ИФ), чтобы она выполнила резолюции ООН. Армения оккупировала не только Нагорный Карабах, но 7 близлежащих районов, где армяне вообще не жили. Против Армении не применяется никаких санкций и необходимо устранить эти двойные стандарты», - сказал И.Алиев в Мюнхене на панельном обсуждении, посвященном вопросам сотрудничества и проблемам в Евразии.
Текст выступления И.Алиев на панельной сессии опубликован в воскресенье на сайте главы государства.
По его словам, урегулирование всех конфликтов должно быть основано на едином подходе, нельзя допускать нарушения территориально целостности стран.
Президент добавил, что необходимо объединить усилия и оказать давление на Ереван для освобождения оккупированных азербайджанских земель. В этом случае можно надеяться на скорое урегулирование нагорно-карабахского конфликта. «Конфликт между Арменией и Азербайджаном представляет опасность для всего региона. Наша конструктивная позиция основана на скорейшем урегулировании конфликта мирным путем на основе выполнения резолюций ООН», - сказал глава государства.
И.Алиев подчеркнул, что ни одна страна не признает так называемый «референдум», проводимый самопровозглашенным режимом Нагорного Карабаха.
А.Азизов
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