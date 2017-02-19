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Карабахский конфликт 19.02.2017 22:55

Алиев призвал оказать давление на Ереван для урегулирования карабахского конфликта в рамках резолюций ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым устранение двойных стандартов в урегулировании карабахского конфликта.

«Россия, США, Франция являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также Совбеза ООН. Они должны оказать давление на агрессора (Армению - ИФ), чтобы она выполнила резолюции ООН. Армения оккупировала не только Нагорный Карабах, но 7 близлежащих районов, где армяне вообще не жили. Против Армении не применяется никаких санкций и необходимо устранить эти двойные стандарты», - сказал И.Алиев в Мюнхене на панельном обсуждении, посвященном вопросам сотрудничества и проблемам в Евразии.

Текст выступления И.Алиев на панельной сессии опубликован в воскресенье на сайте главы государства.

По его словам, урегулирование всех конфликтов должно быть основано на едином подходе, нельзя допускать нарушения территориально целостности стран.

Президент добавил, что необходимо объединить усилия и оказать давление на Ереван для освобождения оккупированных азербайджанских земель. В этом случае можно надеяться на скорое урегулирование нагорно-карабахского конфликта. «Конфликт между Арменией и Азербайджаном представляет опасность для всего региона. Наша конструктивная позиция основана на скорейшем урегулировании конфликта мирным путем на основе выполнения резолюций ООН», - сказал глава государства.

И.Алиев подчеркнул, что ни одна страна не признает так называемый «референдум», проводимый самопровозглашенным режимом Нагорного Карабаха.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az