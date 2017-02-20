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Дальнее зарубежье 20.02.2017 10:32

Пхеньян рассчитывает на то, что новая администрация США откажется от политики Обамы в отношении Северной Кореи - СМИ

Центральная северокорейская газета "Нодон синмун" считает, что администрация нынешнего президента США Дональда Трампа сможет отказаться от враждебной по отношению к Северной Корее политики, проводившейся Бараком Обамой.

Как указывается в комментарии газеты, номер которой вышел в понедельник, администрация Д.Трампа "сможет пойти на большое смелое решение" в этом направлении и не будет допускать ошибок прежней администрации.

В то же время Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что высокопоставленные представители Пхеньяна могут нанести визит в США для встреч с бывшими американскими функционерами.

Вместе с тем, газета приводит мнение одного из экспертов, знакомых с ситуацией вокруг предполагаемого визита, который отметил, что "Северная Корея продемонстрировала интерес к контактам, но ничего еще не определено".

Аналитики сходятся во мнении, что маловероятен отказ Пхеньяна от ядерных разработок или даже смягчение его позиции в этом вопросе, что является требованием мирового сообщества.

Ранее контакты между КНДР и США в условиях отсутствия дипотношений между ними осуществлялись через представительство Северной Кореи при ООН, однако не осуществлялись уже в течение пяти последних лет.

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Тэги: КНДР, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az