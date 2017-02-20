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Спорт 20.02.2017 10:39

Россияне активно приобретают билеты на бакинский этап Формулы-1 - оргкомитет

Наибольшее количество билетов на бакинский этап гонок "Формула-1" "Гран-при Азербайджана" на сегодняшний день приобретены гражданами России, заявила директор по маркетингу и коммуникациям операционной компании Baku City Circuit (BCC) Нигяр Арпадараи.

"Реализация билетов на "Гран-при Азербайджан" "Формулы-1" идет большими темпами. Более 60% приобретенных билетов на бакинский этап текущего года были куплены гражданами России", - отметила Н.Арпадараи в понедельник на семинаре, посвященном началу процесса аккредитации представителей СМИ на "Гран-при Азербайджана".

По ее словам, в первую десятку списка стран по количеству приобретенных на бакинский этап Ф-1 билетов входят: Россия, Азербайджан, Великобритания, Грузия и арабские государства.

«На сегодня билеты приобрели граждане более 40 стран. Основной упор мы делаем на российских, британских и арабских любителей «Формулы-1». В Великобритании очень большой интерес к этим гонкам», - сказала Н.Арпадараи.

Она отметила, что азербайджанские граждане покупают билеты как посредством Интернета, так и в пунктах продажи. «На сегодняшний день продано билетов столько, сколько было продано в мае прошлого года. То есть, если год назад билеты приобретались непосредственно перед самими гонками, то сегодня они раскупаются более динамично», - подчеркнула Н.Арпадараи.

По ее словам, в феврале стартовала вторая компания скидок на билеты для местных жителей.

Н.Арпадараи добавила, что больше всего билетов пока приобретено на трибуны, которые будут размещаться у здания филармонии и у гостиницы «Мерриот-Абшерон».

«Мы уже приступаем к подготовительным мероприятиям. В марте начнется реализация работ в зоне пит-стопов. В мае будут устанавливать трибуны и барьеры по обеспечению безопасности», - отметила она.

По ее словам, в этом году не предусматривается привлечение звездного посла гонок. «В прошлом году нашим звездным послом был Фернандо Алонсо, оказавший неоценимую поддержку проведению бакинского этапа гонок. В этом году звездного посла не будет», - сказала директор по маркетингу и коммуникациям BCC.

Бакинский этап Формулы-1 с текущего будет называться Гран-при Азербайджана. Он пройдет 23-25 июня по центральным улицам Баку.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФОРМУЛА/1, БИЛЕТЫ, ПРОДАЖА


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