В Астане ждут Шувалова для обсуждения ситуации в экономических отношениях

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев планирует на этой неделе провести в Астане переговоры с первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым.

Как сообщает сайт главы правительства Казахстана, на предстоящей неделе у Б.Сагинтаева запланирован ряд международных встреч. "С первым заместителем председателя правительства РФ Игорем Шуваловым и послом КНР в РК Чжан Ханьхуэем планируется обсудить текущую ситуацию в двусторонних экономических отношениях и ход реализации совместных проектов", - говорится в сообщении.